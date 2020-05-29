Лондон, , 08:54 — REGNUM Короткометражный фильм по заказу британского телеканала BBC, в котором рассказывается о жизни в самоизоляции, снял американский кинорежиссер Мартин Скорсезе. Об этом сообщили журналисты издания The Hollywood Reporter.

В своей новой работе режиссер рассуждает на тему влияния пандемии коронавируса, вызвавшей серьезные проблемы в кинопроизводстве, на его творчество и отношения с близкими.

«Я с нетерпением жду последствий, но есть то, что я уже узнал в этих обстоятельствах. Это самое главное — люди, которых ты любишь, о которых ты должен быть в состоянии заботиться и находишься с ними столько, сколько возможно», — отметил Скорсезе.

Также в своей картине он рассматривает нынешнюю ситуацию с карантинными мерами и вынужденной изоляцией сквозь призму классического кино. В частности, он наводит параллели с картиной Альфреда Хичкока «Не тот человек», рассказывающей о музыканте, арестованном по ложным обвинениям.

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