Нью-Йорк, США, , 08:48 — REGNUM Потоковый сервис Netflix снимет фильм на основе цикла романов «Школа добра и зла» писателя Сомана Чейнани. Об этом 29 мая сообщил журнал Variety.

В качестве режиссёра выступит Пол Фиг («Девичник в Вегасе», «Охотники за привидениями» (2016), «Шпион», «Рождество на двоих»). Отмечается, что автор романов также присоединится к проекту.

Чайнани назвал Фига «мастером тона», добавив, что его подход идеально подойдет для экранизации «Школы добра и зла». Пока нет информации о дате начала производства и премьеры.

Цикл романов «Школа добра и зла» (The School for Good and Evil) состоит из шести книг, первая из которых была опубликована 12 мая 2013 года. В центре повестования находятся девушки Софи и Агата, обучающиеся в сказочной школе, расположенной в месте под названием Бесконечный Лес.

