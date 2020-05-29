Москва, , 08:33 — REGNUM Материальную поддержку музыкантам в период пандемии коронавируса начали оказывать Фонд Юрия Башмета и Русское концертное агентство. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.

Согласно сообщению пресс-службы Минкультуры, на сегодня материальную помощь уже получили 22 музыканта, и еще 16 музыкантам поддержку окажут в ближайшее время. Также определены три из пяти композиторов, которым закажут сочинение музыкальных произведений.

«Задачей фонда была не только непосредственная поддержка в данный момент 50 музыкантов-солистов, выделение им единовременной адресной материальной помощи, но и выбор десяти музыкантов-солистов, которые будут приглашены для участия в концертах в сезоне 2020—2021 годов, а также пяти композиторов, которым будет специально заказано создание премьерных музыкальных произведений», — говорится в сообщении Министерства культуры РФ.

В сообщении отметили, что помощь оказывается молодым музыкантам, как солистам, так и композиторам, у которых единственным доходом были гонорары за концертные выступления или создание музыкальных произведений.

Решение о поддержке таким способом музыкантов народный артист СССР Юрий Башмет и Русское концертное агентство приняли 23 апреля. Эту идею поддержали в Министерстве культуры РФ.