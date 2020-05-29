Лос-Анджелес, США, , 05:48 — REGNUM Керран Уолтерс, исполняющий в сериале «Титаны» роль Робина (Джейсона Тодда) заявил: он хочет, чтобы его героя убил Джокер. Об этом 29 мая сообщил портал Screen Rant.

Актёр сказал, что он желает увидеть в сериале сцену из комикса «Бэтмен: смерть в семье» (Batman: A Death in the Family). Уолтерс также хочет, чтобы в «Титанах» была показана ещё одна сцена из комиксов, в которой Бэтмен поймал Джейсона, который пытался снять колёса с Бэтмобиля.

Комикс «Бэтмен: смерть в семье», состоящий из четырёх публикаций, вышел в 1988 году. Его сюжет рассказывал, как Джокер захватил Робина, который искал свою мать. Несмотря на все усилия Бэтмену не удалось спасти партнёра, злодей пытал Джейсона, а в итоге убил его при помощи взрыва.

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