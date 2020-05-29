Лос-Анджелес, США, , 01:20 — REGNUM В производстве кинокомпании Blumhouse находится сиквел фантастического фильма «Апгрейд» 2018 года. Об этом 29 мая сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что продолжение будет выпущено не в формате полнометражной картины, а в виде сериала. В качестве шоураннеров выступит режиссёр оригинального фильма Ли Уоннел и продюсер Тим Уолш. Сейчас они набирают команду сценаристов, в которую уже вошли Кристал Зив Хоутон и Джеймс Роленд.

По имеющейся информации, актёр Логан Маршалл-Грин не будет участвовать в проекте, по сюжету, искуственный интеллект Стем найдёт другого носителя. События в сериале произойдут через несколько лет после тех, что были показаны в «Апгрейде».

Мировая премьера фантастического триллера «Апгрейд» состоялась 1 июня 2018 года. Он собрал в прокате США около $11,8 млн, а в мире — около $16,6 млн. Создатели картины не сообщили, сколько затратили на её производство.

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