Лос-Анджелес, США, , 01:05 — REGNUM В сеть выложилb постеры второго сезона сериала студии DC «Роковой патруль». Изображеия были опубликованы 28 мая на Twitter-странице потокового сервиса DC Universe.

На постерах изображены все персонажи, знакомые поклонникам по первому сезону шоу. Продолжение выйдет 25 июня 2020 года на потоковых сервисах DC Universe и HBO Max. Стоит отметить, что на HBO Max в этот день будет выложено сразу три эпизода.

https://twitter.com/getFANDOM/status/1266054438340317184

Первый эпизод сериала «Роковой патруль» Джереми Карвера вышел на DC Universe 15 февраля 2019 года. Это шоу является спин-оффом другого сериала DC — «Титаны».

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