Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Кейт Бланшетт исполнит главную роль в фильме, который будет создан на основе популярной видеоигры Borderlands. Об этом 28 мая сообщил портал Screen Rant со ссылкой на киностудию Lionsgate.

Актриса исполнит роль Лилит — одного из игровых персонажей оригинальной игры, релиз которой состоялся 25 сентября 2014 года. Снимать картину будет режиссер Элай Рот.

Ранее СМИ сообщили, что Бланшетт может сняться в экранизации Borderlands. Пока неизвестно, какие актеры также присоединяться к этоу проекту, однако инсайдеры сообщили, что Дуэйн Джонсон может озвучить робота Железяку (Claptrap).

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