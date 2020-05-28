Москва, , 23:11 — REGNUM «Студия 101» начала принимать предзаказы на русскоязычную версию настольной ролевой игры «Тайны эхосферы». Об этом 28 мая сообщила страница компании в соцсети «ВКонтакте».

Тайна эхосферы Скриншот

В основу игры легли фантастический сериал «Tales from the Loop» и вселенная, созданная шведским художником Саймоном Столенхагом. Сегодня, 28 мая 2020 года, на YouTube-канале «Студии 101» состоялась презентация проекта. Предзаказ можно оставить на официальном сайте компании.

В России научно-фантастический сериал Tales from the Loop, созданный на основе книги и рисунков Саймона Столенхагга, известен под названием «Рассказы из петли». Его производством занималась компания Amazon, а в качестве шоураннера выступил Натаниэль Халперн.

Сюжет рассказывает о жителях небольшого города, под которым расположена загадочная машина, предназначенная для изучения тайн вселенной. Премьера шоу состоялась 3 апреля 2020 года на канале Amazon Video.

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