Москва, , 20:42 — REGNUM Церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ не состоится в текущем году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщил 28 мая председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

«Было принято решение о переносе церемонии ТЭФИ и вручения статуэток на май 2021 года», — приводит его слова ТАСС.

Швыдкой пояснил, что церемония в последние годы традиционно проводится в начале октября, однако «публичные собрания в это время года ещё могут находиться под разными ограничениями».

«Устраивать праздник в масках и перчатках нам кажется не целесообразным», — отметил он.

Напомним, премия ТЭФИ была учреждена в 1994 году фондом «Академия Российского телевидения». С 2014 года её организатором является Комитет индустриальных телевизионных премий.