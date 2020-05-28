Москва, , 19:00 — REGNUM В ближайшие три года Министерство культуры РФ будет ежегодно целевым назначением выделять по 400 миллионов рублей в год на создание системы безопасности. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Николай Овсиенко на полях фестиваля «Интермузей».

Напомним, что в последнее время в музеях произошел ряд громких преступлений. В том числе повреждение картины Ильи Репина и кража полотна Архипа Куинджи.

Для выявления недостатков в хранении ценных предметов и создания современной системы безопасности организована межведомственная рабочая группа.