Москва, , 18:39 — REGNUM 16 мая Первый канал показал шоу «Европа зажигает свет» — это своеобразный концерт-приветствие, который организовал международный песенный конкурс «Евровидение-2020». Все было, в принципе, довольно мило: представили отрывки выступлений потенциальных конкурсантов, участники спели хором знаменитую композицию Love Shine a Light.

Однако шоу никак не смогло поклонникам музыкального соревнования заменить полноценный конкурс. Заметим, все песни были известны заранее, более того, по большинству уже были сделаны вполне приличные ролики.

Прошло немного времени, и в разных странах и на разных порталах стали проводится интернет-опросы о том, какое выступление произвело наибольшее впечатление.

Так, народное голосование прямо во время шоу Europe Shine A Light вывело на первое место представителя Швейцарии, а на втором и третьем местах разместились Латвия и Армения. В этом рейтинге российская группа Little Big заняла девятое место. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

А вот определение лучших на телеканалах Швейцарии, Дании и Австралии позволило выйти в лидеры исландской группе «Дади ог Гагнамагнид». А вот второе законное место было отдано Little Big, а третье — коллективу из Литвы The Roop.

Напомним, что многие критики предрекали победу именно Little Big: достаточно сказать, что клип на композицию Uno набрал более 100 миллионов просмотров.

Выступит ли Little Big с ней на конкурсе «Евровидение» в 2021 году, будет ясно позднее, хотя желание сделать это фронтмен группы Илья Прусикин высказал.