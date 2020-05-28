Ялта, Крым, , 17:17 — REGNUM В начале 2019 года начались ремонт и реставрация одного из самых красивых архитектурных ансамблей юга России — знаменитого дворца «Ласточкино гнездо» в Крыму.

Ласточкино гнездо A.Savin

Памятник архитектуры давно нуждался в масштабной реконструкции. Сегодня идут работы по укреплению фундамента, перекрытий здания, наружной каменной кладки. Большое внимание уделяется декоративным элементам фасада и внутреннего убранства. Разрушенные временем и землетрясением фрагменты воссоздаются по историческим документам фотографиям.

Если все работы будут завершены в намеченные сроки, то уже в декабре 2020 года туристы смогут посетить уникальный дворец-замок — символ южного побережья Крыма.