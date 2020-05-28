Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM 31 мая в сети выйдет документальный фильм режиссера Сергея Нурмамеда «Plan B». В ленте представлены последние репетиции оркестра musicAeterna под руководством маэстро Теодора Курентзиса перед введением локдануна. Об этом сообщается на сайте Культоромания.

Собственно, речь идет о подготовке оркестром на своей новой базе в «Доме радио» в Петербурге большой программы к Бетховеновскому фестивалю в Бонне. Однако пандемия коронавируса отложила на неопределенное время гастроли известного коллектива.

«Ситуация замерзшего времени» для творческих людей показалась дирижеру Теодору Курентзису и режиссеру Сергею Нурмамеду интересной и достойной кинематографического осмысления. В ленте приняли участие много знаменитых деятелей культуры, среди них режиссеры Ромео Кастеллуччи и Питер Селларс, художница Марина Абрамович, танцовщица Саша Вальц, друзья и музыканты оркестра. Фильм выйдет на сайте musicAeterna.org и онлайн-платформе банка ВТБ.