Чебоксары, , 15:43 — REGNUM Перед началом основного этапа сдачи ЕГЭ в Чувашии пройдут пробные экзамены. Как и по всей стране, они запланированы на 29 и 30 июня, для чего в республике подготовили 37 пунктов проведения ЕГЭ, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.

В Чувашии для участия в государственной итоговой аттестации подано 6060 заявлений. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Для получения аттестата экзамены сдавать не требуется, итоговые оценки выставляются на основании промежуточных результатов.

ЕГЭ, как и во всей стране, стартует в Чувашии с пробных экзаменов 29 и 30 июня. В министерстве образования отмечают, что в настоящее время в республике подготовлены все 37 пунктов проведения единого государственного экзамена.

«В ходе экзаменов будут соблюдены уже привычные школьникам стандартные меры безопасности — в частности, металлодетекторы на входе, онлайн-видеонаблюдение в аудиториях, общественные наблюдатели. Кроме того, с учётом рекомендаций Роспотребнадзора, планируются дополнительные противоэпидемические мероприятия, которые позволят провести экзамены без опасений за жизнь и здоровье выпускников школ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора следом за пробными экзаменами начнётся этап очной сдачи ЕГЭ с 3 июля. В этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля выпускники будут сдавать экзамен по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.