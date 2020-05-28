Лос-Анджелес, США, , 15:20 — REGNUM Хью Джекман рассказал о пробах Дафни Кин на роль девочки-мутанта Х-23 в фильме «Логан». Небольшой историей с прослушивания он поделился 28 мая на странице режиссёра Джеймса Мэнголда в Twitter.

Джекман отметил, что съёмочная группа не представляла, какой должна быть Х-23, до тех пор пока они не встретили Дафни Кин. Во время прослушивания юная актриса так сильно ударила своего коллегу по руке, что у него на руке появился синяк — сразу после этого её наняли.

Напомним, «Логан» — это супергеройский фильм, основанный на сериях комиксов «Старик Логан» и «Смерть Россомахи». Его премьера состоялась в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео с тренировочным боем Локи и Капитана Америки опубликовали в сети

Читайте развитие сюжета: Зак Снайдер опубликовал изображение Дарксайда из «Лиги справедливости»