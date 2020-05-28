Вашингтон, , 14:53 — REGNUM Главные герой вселенской саги «Миссия невыполнима» Том Круз вскоре отправится в космос на МКС, где будет сниматься новый хит киноиндустрии. Инициатором неординарного проекта выступил ни кто иной как владелец компания SpaceХ Илон Маск.

Теперь о своей поддержки проекта заявили в Национальном управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Как сообщил директор компании Джим Брайденстайн, агентство готово к съёмкам фильма на орбите, более того, ведет переговоры Крузом и его командой. Об этом сообщает Associated Press.

До сих не совсем понятно, будет ли новая космическая лента продолжением знаменитой франшизы или все-таки амбициозный Маск «замахнется» на что-то совершенно новое и оригинальное.