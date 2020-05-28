Москва, , 14:34 — REGNUM Еще в 2015 году большинство участников популярного шоу «Уральские пельмени» проголосовали за отстранения от должности директора «Творческого объединения «Уральские пельмени» и одного из членов команды Сергея Нетиевского. По мнению коллег, руководитель незаконно присваивал себе доходы компании. Нетиевский, напротив, считал свою работу успешной и прозрачной. Началась череда непростых судебных разбирательств.

Как сообщил директор проекта Евгений Орлов, последний суд обязал Нетиевского заплатить артистам шоу около двух миллионов рублей. Эти средства взысканы за незаконное использование записанных программ коллектива. Телеканал СТС показал 12 программ, предоставленных бывшим директором, без соответствующей лицензии. Об этом сообщает Ura.ru.

Таким образом, победителями оказались Сергей Исаев, Сергей Ершов, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Брекотин и Дмитрий Соколов.