Самара, , 12:36 — REGNUM Проведение Грушинского фестиваля бардовской песни в запланированные ранее сроки подтвердили организаторы фестиваля. Соответствующее объявление они опубликовали на официальном сайте мероприятия.

«Сообщаем вам, что Грушинский фестиваль-2020 состоится в традиционные сроки — с 2 по 5 июля 2020 г. В создавшейся ситуации фестиваль пройдет в новом формате и будет называться «47 Интерактивный международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, посвященный 75-летию Великой Победы», — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля будут проведены центральные события и концерты фестиваля, но в формате онлайн. Основным событием мероприятия станет традиционный большой конкурс авторской песни. Председателем конкурса будет один из основоположников жанра авторской песни в России Александр Городницкий.

Подробности о новом формате проведения Грушинского фестиваля организаторы обсудят на пресс-конференции. Прямая трансляция 28 мая в 13:00 (мск) будет доступна на официальном сайте фестиваля.