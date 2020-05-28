Анкара, , 12:37 — REGNUM Правительства Турции и Венгрии подписали соглашение об укреплении культурного сотрудничества между странами. Об этом 28 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Согласно подписанному протоколу, приводимому журналистами, стороны преследуют своей целью укрепление существующих культурных связей, а также дальнейшее развитие взаимного сотрудничества на основе равенства и взаимоуважения.

В рамках достигнутых договоренностей стороны будут реализовывать совместные проекты по защите и восстановлению культурного исследования, а также проводить научные исследования в данном вопросе.

Протокол также подразумевает проведение культурных мероприятий в обоих странах. Соглашение заключено сроком на пять лет и будет автоматически продлено, если ни одна из сторон не выскажется против.