Лос-Анджелес, США, , 13:04 — REGNUM Видеоролик с записью тренировочного боя между актером Томом Хиддлстоном и дублером Криса Эванса — каскадером и постановщиком трюков Сэмом Харгрейвом во время съемок первого фильма «Мстители» опубликовал сам Харгрейв на своей странице в соцсети Instagram.

В ролике, на протяжении почти минуты, видно, как актер и каскадер отрабатывали бой на тренировочной площадке. Режиссер командует бойцам начать драку, а в завершении хвалит: «Отлично!»

»Почти 9 лет назад в этот день Хиддлстон и я репетировали нашу эпическую битву из первого фильма «Мстители». Капитан Америка против Локи. Том, только посмотри, какими молодыми и шустрыми мы были!» — написал Харгрейв в комментарии к видеозаписи.

https://www.instagram.com/p/CAg9MUCAyf8/

Напомним, первый фильм из последующей серии кинокомиксов «Мстители» стал одним из самых успешных фильмов 2012 года, собрав в прокате $1,5 млрд.