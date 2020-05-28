Нью-Йорк, США, , 11:15 — REGNUM В Нью-Йорке на 85-ом году скончался известный американский драматург Ларри Крамер. Как сообщил друг писателя Уильям Швальб, причиной смерти сценариста стала пневмония.

Известность Крамеру принес сценарий фильма по произведению Дэвида Лоуренса «Влюблённые женщины». За эту работу он был удостоен сразу нескольких премий, среди них такие престижные как BAFTA, «Оскар» и Гильдии сценаристов США.

А прославился Ларри Крамер благодаря одному из самых тиражных произведений на гей-тематику роману «Гомики». Также до сих пор популярны у читателей его книги «Обыкновенное сердце», «Американский народ» и многие другие.