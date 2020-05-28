Лос-Анджелес, США, , 11:14 — REGNUM Историю появления названия франшизы «Джон Уик» и участие в ней исполнителя роли Киану Ривза рассказал один из сценаристов фильмов Дерек Кольстад. Интервью с ним приведено на портале ComicBook.

Как рассказал Кольстад, первоначальное название фильма было Scorn («презрение» или «насмешка»). Но Ривз все время на съемках и между ними твердил: «Джон Уик».

По словам сценариста, в какой-то момент маркетологи поддались настойчивости голливудской звезды и вложились в рекламную компанию с названием фильма именно «Джон Уик».

«Не могу теперь вообразить, чтобы наша франшиза была известна как Scorn», — отметил Кольстад.

Сценарист напомнил, что четвертая часть фильма, который еще не вышел на экраны, пока не получила официального названия. По его мнению, решение по наименованию «Джона Уика 4» примет режиссер картины Чад Стахелски, придумавший заголовок третьей части фильма — «Джон Уик: Глава 3 — Парабеллум».

Напомним, премьера «Джона Уика 4» была намечена на май 2021 года, но в связи со срывом ряда процессов производства кинофильма из-за пандемии коронавируса, релиз картины сместили на 2022 год.