Москва, , 10:47 — REGNUM Один из крупнейших театрально-концертных площадок страны — Государственный Кремлевский дворец — решил провести исследование о готовности россиян сразу после снятия всех ограничений отправиться на концерт. Опрос проводился в социальной сети «ВКонтакте» с 4 по 27 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКД.

Результаты опроса можно признать неожиданными, даже если принимать во внимание, как соскучились граждане, вынужденные оставаться дома, по различным развлекательным мероприятиям. Ровно треть россиян намерены посетить спектакль или концерт сразу после снятия режима. Большое число поклонников различных видов искусств намерены ждать определенное время: 10 процентов — одну-две недели, 14 процентов — месяц и 17 процентов выждут полгода для окончательной стабилизации эпидемиологической ситуации.

Надо признать, что такой масштабной аудитории не было и до пандемического кризиса. Напомним, что все массовые мероприятия были запрещены с середины марта 2020 года.