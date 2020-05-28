Чита, , 10:49 — REGNUM Торжественное закрытие 80-го театрального сезона проведет Забайкальский драматический театр 29 мая в онлайн-формате с трансляцией на своем канале в YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Забайкальского края.

Церемония закрытия начнется вечером в 19:00 по местному времени (13:00 мск). Артисты и руководство театра подведут итоги юбилейного сезона. В ходе трансляции мероприятия в записи покажут лучшие концертные номера.

Также на сайте учреждения и в соцсетях будет опубликован зрительский рейтинг лучших спектаклей 80-го сезона.

«В сложившейся непростой эпидемиологической обстановке работа драматического театра, как и всех учреждений культуры проходила в новом дистанционном формате. Благодаря современным технологиям, прикоснуться к прекрасному стало реальным, не выходя из дома», — приводит пресс-служба слова министр культуры Забайкальского края Татьяны Цымпиловой.