Лос-Анджелес, США, , 10:28 — REGNUM Комедийный сериал «В Филадельфии всегда солнечно» продлили на 15-й сезон, сообщили журналисты британского издания Independent.

Премьера сериала состоялась в 2005 году на американском телеканале FX, а затем на FXX. До нынешнего решения о продлении показа сериала, самым продолжительным комедийным шоу в истории телевидения считался сериал «Приключения Оззи и Харриет», выходивший на телеканале ABC с 1952 по 1966 годы, продержавшись 14 сезонов.

Как сообщают журналисты, один из создателей шоу Роб Макэлхенни заявил, что сериал не прекратят показывать, пока не пропадет зрительский интерес.

«На то, чтобы снять сезон «В Филадельфии всегда солнечно» уходит около пяти месяцев. И мы будем продолжать и дальше, если люди будут смотреть», — отметил Макэлхенни.

Сюжет сериала строится вокруг жизни четырех владельцев ирландского бара в Филадельфии. Друзья постоянно ссорятся, обманывают друг друга и все время пытаются что-то доказать себе и другим, но все-таки остаются друзьями.

В шоу главные роли исполняют сам Макэлхенни, Дэнни Де Вито, Кейтлин Олсон, Чарли Дэй и Гленн Хоуэртон.