Владивосток, , 10:12 — REGNUM Будущее российской литературы после окончания карантина обсудили на круглом столе «Литературный процесс на Дальнем Востоке: Приморский край», прошедшем в онлайн-формате на сетевых ресурсах Восточного экономического форума.

Мероприятие было посвящено Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева. В обсуждении судьбы литературы приняли участие члены жюри премии, российские писатели, руководитель учреждений культуры, журналисты, а также представители власти.

В ходе дискуссии участники круглого стола поделились опытом творческого процесса в условиях режима самоизоляции, обсудили влияние пандемии на искусство и творчество, проблемы литературных премий. Также в разговоре деятели культуры поделились своими прогнозами по существованию культурной сферы после завершения карантина.

Все участники признали, что учреждения и участники сферы искусства несут серьезные финансовые потери из-за закрытия театров, музеев, выставок и отмены различных культурных мероприятий. При этом они отметили, что нахождение в вынужденной самоизоляции позволяет больше времени потратить на творчество и обдумать новые проекты.

«Пожалуй, единственная отрасль, которую не так сильно затронул карантин это как раз литературное творчество. Писатели, поэты, художники слова имеют возможность трудиться и заниматься любимым делом, не выходя из дома», — поделилась своим мнением руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.

Участники отметили, что во время карантина интенсифицировалось проникновение цифровых технологий в сферу искусства. Однако участники выразили мнение, что замены полноценному живому общению не найдется.

Куратор премии «Дальний Восток» и модератор дискуссии Вячеслав Коновалов сказал, что карантин мотивирует людей больше читать, а писателей — больше писать, придумывать новые темы и способы донесения своих мыслей до читателей.

«Карантин стимулирует не только традиционное творчество, но и творчество онлайн, которое направлено на изучение человека, ищет новые лица и новых героев. И, наверное, литературой нового времени станет литература о человеке», — заключил Коновалов.