Купертино, США, , 09:37 — REGNUM Съемки нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» (Killers of the Flower Moon) будет финансировать американская корпорация Apple. Об этом сообщили журналисты издания Variety, ссылаясь на инсайдерскую информацию.

Как сообщили источники издания, компания профинансирует съемки картины, а также станет творческой студией для производства киноленты. Сделка окончательно еще не заключена, но создатели фильма и корпорация Apple могут договориться самом скором времени, уточнили инсайдеры.

Ранее киностудия Paramount Pictures, которая взялась за производство новой картины, заявила о чересчур больших затратах создателей фильма, которые достигли $200 млн. Представители режиссера после этого занялись переговорами о финансировании проекта с компаниями Apple и Netflix.

Картина «Убийцы цветочной луны» представляет собой экранизацию одноименного бестселлера 2017 года, автором которого является американский журналист Дэвид Гранн. В книге рассказывается история уничтожения индейского племени Осейджи в штате Оклахома, которое занимало территорию с большими месторождениями нефти.

В фильме примут участие голливудские звезды первой величины: Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.