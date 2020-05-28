Москва, , 08:18 — REGNUM В 2019 году в России издано 115 тысяч книг общим тиражом более 435 миллионов экземпляров. Такие данные привел на заседании, приуроченном к Общероссийскому дню библиотек, руководитель Федерального агентства по печати и средствам массовой коммуникации Михаил Сеславинский.

Глава Роспечати отметил, что в некоторых сегментах произошло снижение тиражей, среди них детская и художественная литература. Всего же в стране количество издательств и книжных магазинов практически одинаковое — по 5 тысяч.

Впервые список самых издаваемых писателей возглавил не отечественных автор, а зарубежный прозаик — им ожидаемо стал лидер мирового книжного рынка Стивен Кинг.

А вот первое место среди детских писателей восьмой год подряд удерживает патриарх литературы Корней Чуковский.

Однако сегодня в связи с пандемией короновируса и карантином книжная отрасль терпит колоссальные убытки и находится на грани краха. Роспечать разрабатывает меры поддержки издательств и магазинов. Вместе с тем за время самоизоляции значительно вырос спрос на электронные книги.