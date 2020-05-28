Нью-Йорк, США, , 04:49 — REGNUM Официальная Twitter-страница сериала «Академия Амбрела» намекнула, что вскоре будет опубликован трейлер второго сезона. Публикация была размещена 27 мая.

Администрация аккаунта показала видео с трубой «пневматической» системы передачи посланий, хорошо знакомой поклонникам шоу. На ней присутствует надпись «Входящее отправление», а текст поста даёт понять читателям, что это сообщение поступит 28 мая 2020 года.

https://twitter.com/UmbrellaAcad/status/1265660799437193216

Потоковый сервис Netflix начал показывать сериал «Академия Амбрелла» 15 февраля 2019 года. Второй сезон шоу будет выложен на сайте компании 31 июля 2020 года.

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