Лос-Анджелес, США, , 04:37 — REGNUM Фанат комиксов вселенной издательста DC показал, как мог бы выглядеть Марсианский Охотник в кинокомиксе «Лига справедливости» в версии режиссёра Зака Снайдера. Его работа была опубликована 28 мая на портале We Got This Covered.

Художник, известный в Instagram под ником Datrinti, сообщил, что это новая версия концепт-арта, который он создал ранее. Он отметил, что планирует и дальше работать изображением этого персонажа.

https://www.instagram.com/p/CAi7J3tpVQ2/

Ранее председатель WarnerMedia и руководитель потокового сервиса HBO MaxБоб Гринблатт дал понять фанатам, что на производство версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера будет затрачено больше $30 млн. Он добавил, что режиссёр планирует фактически заново выстроить фильм и добавить в него новые визуальные эффекты.

