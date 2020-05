Лос-Анджелес, США, , 04:15 — REGNUM Джон Бойега, исполнивший в последней трилогии «Звёздные войны» роль Финна, прокомментировал громкий случай убийства полицейским чернокожего мужчины в США, который стал причиной беспорядков. Об этом 27 мая сообщил портал We Got This Covered.

«Я действительно чертовски ненавижу расистов», — написал Бойега в Twitter, впоследствии в одной из реплик добавив, что он имеет в виду именно расизм белых по отношению к чёрным, который, по его мнению «уничтожил мир».

https://twitter.com/JohnBoyega/status/1265548180256698368

https://twitter.com/JohnBoyega/status/1265552561429413888

Когда один из чернокожих пользователей Twitter указал актёру, что ненависть нельзя победить ненавистью, Бойега написал: «Я сказал то, что сказал. Говори всегда за себя».

https://twitter.com/IfeIfeolarinde/status/1265573783798251520

https://twitter.com/JohnBoyega/status/1265573998148100096

Напомним, в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) начались беспорядки после того, как чернокожий мужчина Джордж Флойд скончался из-за действий, которые совершили полицейские при задержании. Скандал разгорелся после того, как в сеть было выложено видео произошедшего.

