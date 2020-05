Лос-Анджелес, США, , 03:47 — REGNUM В новом фильме Marvel по серии комиксов «Секретные войны» (Secret Wars) студия представит нового Железного Человека (Тони Старка). Об этом 28 мая сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники утверждают, что Роберт Дауни-младший не имеет отношения к этому проекту, в фильме появится более молодая версия Старка из другой вселенной. Издание отмечает, что информацию ему передали те же люди, которые ранее сообщили правдивые сведения о том, что HBO Max выпустит «Лигу справедливости» в версии Зака Снайдера, а также о проекте перезагрузки «Перси Джексон» в виде сериала.

Цикл комиксов «Секретные войны» создали Майк Зек и Боб Лейтон. Он издавался Marvel в 1984 и 1985 годах.

Читайте ранее в этом сюжете: Состоялась презентация российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор»