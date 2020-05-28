Москва, , 03:37 — REGNUM В сети прошла онлайн-презентация будущего фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» по комиксам российского издательства Bubble Comics. Видео было опубликовано 27 мая на странице компании в соцсети «ВКонтакте».

В рамках передачи выступили создатели картины и актёры, в том числе Тихон Жизневский и Алексей Маклаков. Ожидается, что премьера состоится в 2021 году. Кроме того, на YouTube-канале Bubble Comics был опубликован новый трейлер фильма.

В качестве режиссёра проекта выступил Олег Трофим. В фильме также снялись Любовь Аксенова, Александр Сетейкин, Олег Чугунов, Антон Богданов, Сергей Горошко и другие.

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