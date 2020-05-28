Лос-Анджелес, США, , 02:59 — REGNUM Потоковый сервис Disney Plus опубликовал трейлер предстоящего детского фильма Secret Society of Second-Born Royals. Ролик был выложен 27 мая на YouTube-канале компании Disney.

Название будущей картины можно перевести как «Тайное общество второрожденных членов королевской семьи». В центре повествования будет находиться принцесса Сэм, которая, будучи младшей сестрой, является второй в очереди претенденткой на трон королевства Иллирия.

В какой-то момент девушка узнаёт, что она и её друзья, оказавшиеся в подобном положении, обладают суперсилами. Премьера фильма состоится на сайте Disney Plus 17 июля 2020 года.

В качестве режиссёра проекта выступила Анна Мастро. Главные роли в фильме исполнили молодые актёры Пейтон Элизабет Ли, Скалар Астин, Элоди Янг, Найлз Фитч, Эшли Ляо и Ноа Ломакс.

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