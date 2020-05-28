Лос-Анджелес, США, , 02:29 — REGNUM Режиссёр Дэвид Ф. Сандберг обнаружил смешную ошибку на сайте HBO Max, когда попытался найти свой кинокомикс «Шазам» при помощи голосового помощника потокового сервиса. Публикацию он разместил 28 мая на своей странице в Twitter.

«Извините, я не могу найти музыку на вашем Apple TV», — такой ответ на запрос Сандберга выдала программа. Пользователи соцсети предположили, что HBO Max принял запрос режиссёра за попытку найти известное приложение Shazam, используемое для поиска музыкальных композиций.

https://twitter.com/ponysmasher/status/1265723164174106624

Компания WarnerMedia запустила потоковый сервис HBO Max 27 мая 2020 года. Ожидается, что сервис станет конкурентом онлайн-кинотеатров Netflix, Disney Plus, Hulu, Apple TV Plus и других.

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