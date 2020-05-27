Пенза, , 20:11 — REGNUM XXII Международный фестиваль «Интермузей-2020» впервые в новом цифровом формате проходит с 27 по 29 мая. Около 400 участников из всех округов РФ примут участие в нем в этом году. В программу фестиваля входят — интерактивные музейные экспозиции, деловые вебинары, культурные и детские программы, профессиональный межмузейный конкурс. С подробным расписанием намеченных программ можно ознакомится на сайте, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

На фестивале регион представят семь музеев: Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого, Пензенский государственный краеведческий музей, Литературный музей, музей А.Н. Радищева, музей А.И. Куприна, музей-усадьба В.Г. Белинского и Музейно-выставочный центр города Заречный Пензенской области.

В этом году главной тема фестиваля станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Представится возможность услышать и увидеть истории о музеях и сотрудниках, прошедших войну, уникальные фотографии и кинохронику. Все материалы фестиваля будут доступны до конца текущего года.

«Интермузей» проводится Минкультуры РФ ежегодно с 1999 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области у поисковиков появится свой музей, в котором будут экспонироваться находки, привезенные с мест боев пензенских дивизий.

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