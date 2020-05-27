Лондон, , 14:46 — REGNUM Присуждение в 2020 году самой престижной премии Великобритании в области современного искусства — премии Тернера впервые за последние 30 лет отменили организаторы. Об этом сообщают журналисты газеты Financial Times.

Организатором выставки современного искусства является Британская галерея Тейт. Премию вручают с 1984 года. Единственный случай, когда церемония была отменена, был в 1990 году. Тогда организаторы экспериментировали с форматом конкурса.

Еще одним уникальным годом в истории премии стал 2019 год, когда главную премию вручили всем четырем номинантам. Лоуренс Абу Хамдан, Хелен Кэммок, Оскар Мурильо и Тай Шани предложили такое решение для преодоления политического раскола в Великобритании, вызванного Brexit. Организаторы согласились с предложением и разделили денежный эквивалент премии поровну на всех.

В соответствии с правилами мероприятия, победитель премии объявляется в конце года после проведения осенью в галерее экспозиции художественных произведений всех участников конкурса. Победителю должен вручаться главный приз в размере £25 тыс. Остальным трем претендентам, включенным в итоговый список, выплачивают по £5 тыс.

Как сообщил председатель жюри, директор галереи Алекс Фаркухарсон, так как организовать полноценную выставку в нынешних условиях пандемии невозможно, то вместо церемонии будет оказана адресная поддержка десяти мастерам в виде грантов по £10 тыс.