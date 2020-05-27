Эссекс, Великобритания, , 14:15 — REGNUM Первую за всю историю своего существования книгу комиксов Gorillaz Almanac выпустит британская группа Gorillaz. Об этом музыканты сообщили на своей странице в соцсети Instagram.

Книга выйдет в печати в октябре. Участники группы планируют выпускать комиксы каждый год.

Отмечается, что книга будет содержать около 120 страниц, на которых будут размещены головоломки, иллюстрации, игры и сами комиксы. В комиксах будут представлены персонажи группы: 2D, Нудл, Мердок Никкалас, Рассел Хоббс и прочие участники.

Комикс выйдет в издательстве Z2 comics. Его руководитель Джош Франкел сообщил, что в комиксе будут представлены картины, музыка, мифология — все то, что сделает новый проект, по его мнению, одним из самых ярких релизов комиксов.