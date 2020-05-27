Сеул, , 13:46 — REGNUM Новый альбом южнокорейской группы Tomorrow X Together (TXT) возглавил японский музыкальный чарт Oricon. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей звукозаписывающей и развлекательной компании Big Hit Entertainment.

По их словам, второй мини-альбом группы «The Dream Chapter: Eternity», выпущенный 18 мая, возглавил еженедельный чарт альбомов Oricon (в период с 18 по 24 мая).

Известно, что 22 мая альбом также возглавил ежедневный чарт альбомов Oricon.

Отмечается, что дебютный альбом южнокорейского бойз-бенда «Dream Chapter: Star», вышедший в марте прошлого года, занял третье место в еженедельном японском музыкальном чарте, а японский сингл «Magic Hour», вышедший в январе текущего года, занял первое место в ежедневном чарте Oricon Daily Singles Chart и второе место — в еженедельном чарте Oricon Weekly Singles Chart.

Кроме того, сразу после выхода второй мини-альбом «The Dream Chapter: Eternity» занял лидирующую позицию в чарте iTunes Top Album 50 регионов, среди которых США, Канада, Мексика, Бразилия, Франция, Япония.

iTunes Top Albums и iTunes Top Songs— музыкальные чарты медиаплеера и онлайн-магазина, составляемые по каждой стране на основе альбомов и треков, прослушанных наибольшее количество раз.