Лос-Анджелес, США, , 13:39 — REGNUM Сразу на две премии престижного телевизионного конкурса Emmy Awardпретендует документальная лента «Ненависть среди нас», одним из продюсеров которого выступил Сергей Саркисов. По данным Associated Television International, Саркисов первый российский продюсер, номинированный на эту награду.

Премьера картины «Ненависть среди нас» прошла в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе 29 ноября 2019 года. В фильме рассказывается о проявлениях антисемитизма в современном обществе США и Европы.

Режиссер — Дэвид Маккензи. Также продюсерами ленты выступили Дин Кейн, Лаура Маккензи, Монтел Уильямс.