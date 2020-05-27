Вашингтон, , 13:39 — REGNUM Премьеру психологического триллера Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» перенесли на 23 апреля 2021 года. Об этом сообщил сам режиссер в своем микроблоге в Twitter.

«Это правда, съемки картины «Прошлой ночью в Сохо» еще не закончены из-за пандемии COVID-19. Я рад сообщить, что все мы на большом экране увидим фильм 23 апреля 2021 года», — рассказал Райт.

Ранее планировалось выпустить картину в прокат в сентябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса работа над фильмом была остановлена.

Действие психологической драмы разворачивается в районе Лондона — Сохо. Современная девушка по загадочной причине оказывается в 1960-х годах, где встречает своего кумира. Но столица Великобритании тех лет оказывается не очень гостеприимным местом. А, вдобавок, время начинает искривляться, вызывая опасные последствия.

Главную роль в фильме исполняет Аня Тейлор-Джой («Ведьма», «Сплит»). Также в картине участвуют Мэтт Смит («Доктор Кто»), Томасин Маккензи («Кролик Джоджо») и другие актеры.