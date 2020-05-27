Рязань, , 11:38 — REGNUM Конкурс детских рисунков под названием #НетСигаретамВМ в преддверии Всемирного дня без табака запустили волонтеры-медики и рязанский штаб акции #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщили в пресс-службе движения «Волонтеров-медиков» в язанской области.

Участникам конкурса предложили нарисовать анти-рекламу на тему отказа от курения, выложить на своих страницах в соцсетях и подписать хэштегом #НетСигаретамВМ. Последний день приема работ — 30 мая.

Как уточнили в пресс-службе, авторов трех лучших работ подарят сувенирную продукцию с символикой волонтерской организации. Организаторы обещают опубликовать результаты 31 мая.