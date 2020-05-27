Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM «Пандемия» — так называется поэтический сборник известного барда и ученого-океанолога Александра Городницкого. Как ясно из названия, он посвящен эпидемии коронавирусной инфекции, мужеству врачей, карантину и непростому времени, которое нам всем выпало пережить. Об этом сообщил сам автор на онлайн пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

Как отметил Городницкий, во время вынужденной самоизоляции он написал много стихов, которые теперь должны войти в книгу.

Также поэт посетовал, что многие планы в этом году отложены. Так, в частности, перенесен концерт «Атланты держат небо…» на ступенях Эрмитажа в День города, на конец октября отложен фестиваль авторской песни «Все начинается с детства».

Сорвалось и представление сборника стихотворений, посвященных отечественной истории, и выпуск новой пластинки «Пока звенит струна», и много других проектов. Однако неунывающий в свои 87 лет поэт надеется после победы над пандемией вернуться к своим творческим начинаниям.