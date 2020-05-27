Москва, , 10:26 — REGNUM Двадцать второй международный фестиваль «Интермузей-2020» начал свою работу в новом для себя цифровом формате, который вынужден был использовать из-за пандемии коронавируса. Прямая трансляция церемонии открытия фестиваля проводится на официальном сайте, на канале в YouTube и на страницах фестиваля во всех основных соцсетях.

В церемонии открытия со вступительными речами выступили заместитель председателя оргкомитета, глава Союза музеев России и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Также на открытии зачитали приветственное слово министра культуры РФ Ольги Любимовой.

В программе открытия заявлены также заместитель председателя оргкомитета, директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, профессор, программный директор Международного учебного центра музейных исследований международного совета музеев д-р Ханс-Мартин Хинц (Германия), председатель жюри фестиваля, директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев и член оргкомитета, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева.

Фестиваль будет проходить с 27 по 29 мая и соберет на своей площадке около 400 участников со всей России. Тема фестиваля называется «Хранители мира». В этом году программа мероприятия посвящена 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В программе будет представлена виртуальная экспозиция музеев, пройдут вебинары, лекции и мастер-классы по основным направлениям деятельности музеев, а также будет представлена конкурсная программа. Основными номинациями конкурса являются образовательно-просветительская деятельность, работа со специальными аудиториями, научно-исследовательская и реставрационная работа, а также межрегиональное взаимодействие.