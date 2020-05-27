Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM Выставку китайского художника Чжана Хуаня, посвященную пандемии коронавируса, покажут в Государственном Эрмитаже. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Хуань представит серию работ «Love» («Любовь»), которая является частью большой выставки «Чжан Хуань. В пепле истории». Открытие этой выставки должно было состояться в Эрмитаже 15 мая, но из-за пандемии перенесено на более поздний срок.

В пресс-службе музея рассказали, что цикл работ «Любовь» является творческим откликом на трагические истории людей, пострадавших от коронавируса.

«Любовь произрастает из пылинки, свободно парящей в лучах солнца. В масштабах вселенной наша планета — такая же пылинка в потоке солнечного света. Но энергия вселенной происходит из любви, из этой пылинки в лучах солнца», — приводят слова Хуаня в пресс-службе.

Напомним, выставка «Чжан Хуань. В пепле истории» состоит из нескольких серий работ, выполненных в разных техниках. Экспозиция содержит около 30 художественных произведений.

Китайский художник стал известным в результате нескольких ярких перформансов в Китае и США. Он создает свои произведения в уникальной технике — большинство работ написаны пеплом от благовоний из буддийских храмов. В своих работах он рассматривает религию и семью, политику и культуру, голод и бедность.