Иркутск, , 09:03 — REGNUM Онлайн-встречу с польским кинорежиссером Кшиштофом Занусси проведут в Иркутском областном кинофонде. Об этом сообщили в пресс-службе кинофонда.

Занусси является не только режиссером, но и сценаристом, продюсером, преподавателем, директором киностудии «ТОР». За свою работу «Год спокойного солнца» (1984 г.) он был удостоен «Золотого льва» — приза Венецианского кинофестиваля.

Как сообщили в пресс-службе, темой встречи станет «Кино морального беспокойства». Разговор с участниками пойдет о роли кинематографа в жизни самого режиссера и его зрителей, о книгах, науке, религии, вере и возмездии.

В ходе встречи будет проведено обсуждение нескольких фильмов Занусси: «Сердце на ладони» (2008 г.), «Инородное тело» (2014 г.) и «Эфир» (2018 г.).

В пресс-службе кинофонда уточнили, что польский режиссер трижды бывал в Иркутске: в 1993, 2012 и 2017 годах.