Лондон, , 08:44 — REGNUM Фильм американского кинорежиссера-документалиста Майкла Мура «Планета людей» на основании жалоб эколога-фотографа Тоби Смита о нарушении авторских прав удалили администраторы видеохостинга YouTube. Об этом пишет газета The Guardian.

Смит 23 мая подал жалобу об использовании в фильме без его разрешения материалов, отснятых им для проекта о редкоземельных металлах. Как пишут журналисты газеты, Смит не одобрил контекст, в котором были использованы его материалы.

В статье сообщается, что «Планету людей» посмотрели в YouTube более восьми миллионов человек после ее премьеры, состоявшейся в апреле. Журналисты отметили, что картина считается «полномасштабным лобовым нападением на священных коров экологического движения».

Журналисты напомнили, что экологи до этого критиковали фильм за наличие в нем фактологических неточностей, устаревших данных, пропаганды мифов о возобновляемых источниках энергии и другие ошибки. Мура обвинили в «медвежьей услуге» экологам и планете тем, что фильм транслирует полуправду и даже ложь.

В статье приведены пояснения Смита, который заявил: «Я пошел к YouTube, а не обратился к режиссерам, потому что не был заинтересован в переговорах».

Эколог добавил, что документальный фильм Мура не поддерживает и не согласен с тем, что лента вводит зрителей в заблуждение.

Напомним, документальный фильм «Планета людей» посвящен состоянию окружающей среды и открыто критикует экологическое движение, пошедшее, по мнению авторов, по ложному пути. В частности, критикуется массивная рекламная компания солнечных батарей и ветряков в качестве решения энергетических проблем, тогда как выгодоприобретателями этой компании являются корпорации с Уолл-стрит.