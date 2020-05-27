Сиэтл, США, , 06:23 — REGNUM В производстве Amazon находится сериал, в основу которого ляжет книга шведского писателя Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона». Об этом 26 мая сообщил журнал Variety.

Отмечается, что сюжет нового шоу, в отличие от фильма Дэвида Финчера 2012 года, не будет повторять сюжет книги. Amazon возмёт из неё только название и персонажа Лисбет Саландер.

Таким образом, проект компании будет не перезагрузкой или продолжением, а совершенно новой историей, которую будут создавать Amazon, Left Bank Pictures и Sony Pictures Television.

В фильме «Девушка с татуировкой дракона» Финчера главные роли исполнили Руни Мара и Дэниэл Крейг. При бюджете $90 млн картина смогла собрать в США около $102,5 млн, а в мире — около $232,6 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый сезон «Тьмы» выйдет на Netflix уже 27 июня