Лос-Анджелес, США, , 06:02 — REGNUM Фанат выпустил концепт-арт, в котором показал детали костюма Бэтмена из предстоящего фильма режиссёра Мэтта Ривза. Изображение было опубликовано 26 мая на Instagram-странице пользователя Leonardo_menegon.

Художник создал трехмерное изображение Бэтмена, предоставив фанатам возможность посмотреть на костюм супергероя при свете дня, а не только в тени или при красном освещении (как его демонстрировал в тизерах Ривз).

https://www.instagram.com/p/CAqEJwTqEvs/

Напомним, сейчас производство картины «Бэтмен» Мэтта Ривза поставлено «на паузу» из-за эпидемии коронавируса. Главную роль в ней исполнит звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон.

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