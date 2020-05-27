Якутск, , 05:30 — REGNUM В апреле по акции Почта России и издателей газет и журналов, жители Дальнего Востока оформили подписку на 40 тыс. экземпляров периодических изданий. Лидером по подписке оказалась Якутия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Весенняя акция на подписку проходила с 20 по 30 апреля.

По данным Почты России, приморцы отдали предпочтение всероссийским и районным изданиям, в Приамурье и Хабаровском крае подписчики обратили внимание на центральные газеты, а жители Якутии стали самыми читающими, оформив более 17 тыс. экземпляров газет на русском и якутском языках.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1,3 тыс. подписок на печатные издания для детских домов, домов престарелых и инвалидов оформили жители Калужской области в рамках благотворительной акции «Дерево добра».